Москва22 нояВести.Жители Одессы вынуждены прибегать к разведению костров прямо на балконах для приготовления еды. Об этом сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что в городе произошел масштабный блэкаут. Граждане уже вторые сутки живут без электричества. При этом некоторые из них используют генераторы.
Министерство энергетики страны в свою очередь уведомляло, что ситуация с электричеством в регионе остается сложной.
Кроме того, сообщалось, что в городе начали работать пункты обогрева. Из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах нет воды.