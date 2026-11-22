Жители Одессы начали разводить костры на балконах для приготовления еды

Жители обесточенной Одессы начали разводить костры на балконах Жители Одессы начали разводить костры на балконах для приготовления еды

Москва22 ноя Вести.Жители Одессы вынуждены прибегать к разведению костров прямо на балконах для приготовления еды. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что в городе произошел масштабный блэкаут. Граждане уже вторые сутки живут без электричества. При этом некоторые из них используют генераторы.

Министерство энергетики страны в свою очередь уведомляло, что ситуация с электричеством в регионе остается сложной.

Кроме того, сообщалось, что в городе начали работать пункты обогрева. Из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах нет воды.