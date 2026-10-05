Жительница Белгородской области ранена в результате детонации дрона ВСУ о дорогу

Жительница Белгородской области ранена после детонации дрона ВСУ Жительница Белгородской области ранена в результате детонации дрона ВСУ о дорогу

Москва5 окт Вести.Жительница Белгородской области получила ранения в результате детонации украинского дрона о дорожное полотно. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Враг нанес удар в селе Шведуновка.

Женщине с осколочным ранением бедра оказана помощь в Валуйской ЦРБ. Лечение будет продолжать в амбулаторных условиях говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Украинским атакам также подверглись населенные пункты Уразово, Колыхалино, Белянка, Шебекино, Введенская Готня, Санково, Никольское, а также участок автодороги Ракитное — Бобрава. Повреждены социальный объект, производственное здание предприятия, три частных дома, три грузовика и три автомобиля.