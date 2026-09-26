Жительница Шебекино пострадала при детонации дрона ВСУ на территории дома

Жительница Шебекино пострадала в результате детонации дрона ВСУ Жительница Шебекино пострадала при детонации дрона ВСУ на территории дома

Москва26 сен Вести.Жительница Шебекино пострадала в результате детонации украинского беспилотника на территории домовладения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Женщина получила акубаротравму. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены гараж и два автомобиля говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

От ударов других дронов перебита линия электропередачи, повреждены многоквартирный и частный дома, надворная постройка, грузовой и легковой автомобили.

Атакам ВСУ также подверглись населенные пункты Белянка, Вознесеновка, Драгунка, Красная Яруга, Фищево, Ракитное, Смородино. Повреждены хозпостройка, четыре частных дома, два коммерческих объекта, семь автомобилей, один из которых сгорел.