Москва26 сенВести.В Белгородской области в результате удара украинского дрона по автомобилю ранения получили две местные жительницы. Об этом сообщает региональный оперштаб.
В районе села Беленькое Борисовского округа дрон нанес удар по машине. Две женщины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, где у них диагностированы акубаротравмы. После оказания помощи отпущены домой. Транспортное средство поврежденоговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Еще один автомобиль киевские боевики атаковали в селе Белянка. Там обошлось без пострадавших.
В Шебекино БПЛА противника взорвался на территории предприятия. Повреждены хозпостройка, навес и забор. В Новой Таволжанке и Глотово ущерб нанесен двум частным домам.