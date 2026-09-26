Две жительницы Белгородской области пострадали при ударе ВСУ по машине

Украинский дрон ударил по машине в Белгородской области, ранены две женщины Две жительницы Белгородской области пострадали при ударе ВСУ по машине

Москва26 сен Вести.В Белгородской области в результате удара украинского дрона по автомобилю ранения получили две местные жительницы. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В районе села Беленькое Борисовского округа дрон нанес удар по машине. Две женщины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, где у них диагностированы акубаротравмы. После оказания помощи отпущены домой. Транспортное средство повреждено говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Еще один автомобиль киевские боевики атаковали в селе Белянка. Там обошлось без пострадавших.

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