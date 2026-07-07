Москва7 июлВести.Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Шебекине Белгородской области, в результате удара пострадала мирная жительница. Об этом оперштаб региона сообщил в MAX.
По данным ведомства, пострадавшую отвезли в профильное отделение Шебекинской ЦРБ.
В городе Шебекино от удара дрона по автомобилю женщина получила осколочное ранение плечаговорится в сообщении
Автомобиль был поврежден.
Также две грузовых машины пострадали при атаках еще нескольких FPV-дронов в городе. Другие два грузовика подверглись атаке в Новой Таволжанке Шебекинского округа – дрон сдетонировал на предприятии, автомобили получили повреждения. В поселке Маслова Пристань при ударе БПЛА были посечены кузовы и стекла еще двух машин.