Мирная жительница пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Шебекине

Женщина из Шебекина ранена в плечо в результате удара дрона ВСУ по авто Мирная жительница пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Шебекине

Москва7 июл Вести.Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Шебекине Белгородской области, в результате удара пострадала мирная жительница. Об этом оперштаб региона сообщил в MAX.

По данным ведомства, пострадавшую отвезли в профильное отделение Шебекинской ЦРБ.

В городе Шебекино от удара дрона по автомобилю женщина получила осколочное ранение плеча говорится в сообщении

Автомобиль был поврежден.

Также две грузовых машины пострадали при атаках еще нескольких FPV-дронов в городе. Другие два грузовика подверглись атаке в Новой Таволжанке Шебекинского округа – дрон сдетонировал на предприятии, автомобили получили повреждения. В поселке Маслова Пристань при ударе БПЛА были посечены кузовы и стекла еще двух машин.