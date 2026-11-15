Журналист Денисов раскрыл, почему Фишер при аресте представился именем друга Журналист Денисов: Фишер при аресте назвался именем друга по нескольким причинам

Москва15 ноя Вести.Советский разведчик Вильям Фишер (известный под именем Рудольф Абель) во время ареста в Нью-Йорке хотел дать сигнал в центр о своем провале и поэтому назвался именем покойного друга. Об этом рассказал главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов в авторской колонке для ИС "Вести".

По словам журналиста, еще при жизни Фишер объяснил свое решение взять имя Рудольф Абель.

Сам Фишер объяснял свое решение назваться при аресте именем покойного друга так: "Во-первых, потому, что биографию Рудольфа я знал как свою, во-вторых, потому, что я таким образом давал сигнал в центр, и, наконец, потому, что я проверял "Шведа" отметил Денисов

"Швед" – советский нелегальный резидент, с которым Фишер работал в своей второй загранкомандировке, пояснил журналист.

В годы репрессий он сбежал на Запад, но, как выяснилось позже, все-таки не выдал американцам истинные данные хорошо знакомого ему Вильяма Генриховича. Настоящий Рудольф Абель умер в декабре 1955 года от обширного инфаркта. Но Фишер узнает об этом только после возвращения на Родину добавил Денисов

Вильям Фишер (11 июля 1903 — 15 ноября 1971) – легендарный советский разведчик, полковник. Он легко перевоплощался в немецкого офицера, американского художника, был уникальным радистом и талантливым организатором разведки. Именно благодаря ему СССР получил важные сведения об атомных программах США, но из-за предательства он был арестован ФБР в 1957 году. В феврале 1962 года его обменяли.