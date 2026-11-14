Москва14 ноя Вести.В России рассекретили сборник справочных документов от 1952 года, в котором приводится детальный анализ организации и методов работы немецкой военной разведки - абвера, сообщает ИС "Вести". Уникальный документ хранится в Центральном архиве ФСБ России, говорится в документальном фильме Алексея Денисова "Гриф снят. Абвер".

В сборнике подробно описана организация абвера. В нацистской Германии с 1935 по 1944 год им руководил адмирал Вильгельм Канарис.

Сама организация подразделялась структурно на три части: абвер-I – разведка, абвер-II - организация подрывной деятельности (диверсии, террор, восстание и разложение войск противника), абвер-III - контрразведывательная работа в частях германской армии на временно оккупированной немцами территории и проникновение в разведывательные органы противника.

Кроме того, в составе абвера после нападения нацистской Германии на Советский Союз был создан специальный штаб под кодовым названием "Валли", который занимался организацией и ведением разведки на cоветско-германском фронте. В частности, "Валли" курировал округа, где создавались школы для завербованных лиц.

В сборнике также говорится, что при подготовке шпионов, которых регулярно забрасывали в советский тыл, им выплачивалось от двух до десяти немецких марок в месяц, а их семьи обеспечивались карточками и продовольственными пайками. Кроме того, для завербованных требовалось иметь хорошую физическую форму и иметь навыки ориентирования в лесной местности. Также шпионы изучали топографию, русский язык, радиодело.

Поскольку абвер был военной разведкой, то, естественно, основная цель в борьбе с Советским Союзом — это была помощь вермахту как на оккупированной территории, так и с сопредельных территорий. И поскольку война имела тотальный характер, то и противоборство спецслужб тоже было тотальное, по нескольким фронтам, как чисто разведывательная работа, так и диверсионная. И абвер включал в свою структуру и военную контрразведку. По всем этим направлениям абвер старался противодействовать советским разведывательным и контрразведывательным службам отметил историк-архивист, кандидат исторических наук Дмитрий Хохлов

Контрразведка СССР активно противодействовала операциям абвера на территории страны. Советские агенты вступали в радиоигры с разведштабами противника и, предоставляя им ложные сведения, получали от немцев взрывчатку, оружие, продукты и деньги, которые шли в том числе на нужды Красной Армии. Летом 1944 года по приказу Гитлера абвер был расформирован.