В рассекреченных архивах обнаружился курьез о вице-президенте США В архивах ФСБ обнаружился исторический курьез о визите вице-президента США

Москва30 окт Вести.В рассекреченных архивных документах ФСБ обнародованы сведения о поездке вице-президента США Генри Уоллеса в Советский Союз летом 1944 года. Детали дела были рассказаны в документальном фильме Алексея Денисова "Гриф снят. Генри Уоллес".

Летом 1944 года вице-президент США Генри Уоллес посетил более десятка советских городов на Дальнем Востоке, в Сибири и Средней Азии.

Историк-архивист Дмитрий Хохлов объяснил, в чем заключался интерес американцев в данной поездке.

Для американцев очень важна была информация о том, что представляет из себя восточная часть Советского Союза на момент завершения, по сути, Второй мировой войны. Было важно, насколько эта территория освоена, насколько оснащена промышленными предприятиями, в том числе транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура отметил он

Уолесс в ходе визита посетил города Сибири и Дальнего Востока, в числе которых были Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Якутск и Комсомольск-на-Амуре. Поскольку американец хорошо знал русский язык, то почти в каждом городе, куда приезжал, выступал перед местными активистами.

И, как выяснилось по архивным документам, не обошлось без курьезных случаев. Один из них произошел на паровозоремонтном заводе в Улан-Удэ.

В отчете говорит, что на предприятии, несмотря на ожидания, что производство будет образцовым, перед американской делегацией предстала неприглядная картина.

На территории завода и внутри цехов, а также на заводской ТЭЦ, было много грязи. Рабочие у станков завалены отходами сырья и различного старого лома. В цехах все разбросано как попало. У входа в заводскую ТЭЦ руководители, видимо, в целях охраны поставили молодую девушку с винтовкой в руках, одетую в тряпье, полубосую, с грязным немытым лицом. Когда проходили мимо этой девушки, и она пыталась просить пропуска [у делегации], директор Виллер крикнул ей: "Уберись в сторону!" говорится в отчете советских спецслужб об этом моменте

20 июля 1944 года американская делегация покинула СССР и отправилась в Китай. На прощание Уоллес поблагодарил советский народ за оказанный ему теплый прием. Через два года вице-президент США был снят со своего поста, а американское руководств возьмет курс на военное и политическое противостояние с Советским Союзом.