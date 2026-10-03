Раскрыты необычные детали о визите Си Цзиньпина в США WSJ: В графике Си Цзиньпина в США сделали пятичасовой перерыв для отдыха

Москва3 окт Вести.Около пяти часов государственного визита Си Цзиньпина в США оказались свободны от официальных мероприятий после просьбы Пекина предусмотреть для председателя КНР дополнительное время на отдых. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на знакомые с подготовкой поездки источники.

Одним из условий, как указывают журналисты, стала отдельная комната в Западном крыле Белого дома. Там Си мог проводить время между мероприятиями. При этом, как отмечается, у ближайших помощников председателя КНР доступа в это помещение не было. Находиться с Си могла только его супруга Пэн Лиюань.

Кроме того, команда Си заранее отказалась от рабочего обеда с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября. Это был единственный полный день визита.

Источники WSJ также отметили, в последний день визита, 25 сентября, китайский председатель посетил Национальный архив. Однако Си провел там около 10 минут, что оказалось гораздо меньше, чем рассчитывала американская сторона.

Государственный визит Си Цзиньпина в США прошел 24-25 сентября. Трамп дал крайне высокую оценку состоявшейся встрече с председателем КНР. Оценивая ее по шкале от 0 до 10, американский лидер заявил, что дал бы переговорам 12 баллов.