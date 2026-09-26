На встрече с Трампом Си Цзиньпин избрал "мягкую" тактику NYT: Си Цзиньпин использовал "мягкую силу" на переговорах с Трампом

Москва26 сен Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин использовал "мягкую" тактику на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявила газета The New York Times.

Журналисты отметили, что на встрече с американским лидером Си использовал "похвалу, предупреждение и историю военного времени".

Во время саммита в Белом доме с президентом Трампом он временами улыбался и даже смеялся, демонстрируя непривычную для встречи соперничающих сверхдержав теплоту говорится в публикации

Государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся 24-25 сентября. По итогам переговоров двух лидеров Белый дом заявил, что они подняли вопрос о проведении трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием РФ, КНР и США. Также стороны затронули иранскую ядерную программу, согласившись, что Тегеран должен строго придерживаться отказа от разработки ядерных вооружений.