Москва16 окт Вести.Рассекреченные архивные документы ФСБ России подтвердили, что британская разведка осуществляла операции для вербовки диверсантов и сбора секретных сведений в советской зоне оккупации на территории Германии, сообщает ИС "Вести".

Детали уголовного дела бывшего немецкого военнослужащего, который был разоблачен как британский шпион, были рассказаны в документальном фильме Алексея Денисова "Гриф снят. Пауль Марциевский".

В сентябре 1945 года Марциевский был задержан сотрудниками советских спецслужб в Восточной Германии, а затем на допросе он рассказал о тайной работе британских спецслужб.

В документах ФСБ России приведено подробное изложение допроса. Там Марциевский рассказывает, что в английской зоне оккупации в Германии есть специальная разведывательная школа. Там ведется подготовка вербовщиков из числа немцев. Уже летом 1945 года в рамках деятельности британской разведки были завербованы на территории Западной Германии несколько десятков человек.

Название и точное местонахождение этой школы капитан Вилькинс не назвал, и мне о ней также неизвестно. Однако капитан Вилькинс говорил, что эта школа будет готовить кадры по созданию вервольфовских организаций на территориях, оккупированных французскими и русскими войсками. И кроме этого, часть из обученных офицеров будет использована для шпионских целей в этих же территориях говорится в допросе Марциевского

Историк-архивист, кандидат исторических наук Дмитрий Хохлов подчеркивает, что британцы в подготовке агентов вели планомерную работу.

Вербовка немецких военнопленных началась в лагерях с того момента, как они туда начали поступать. Это была плановая и массовая работа. Особый интерес к людям, служившим в СС и совершавшим военные преступления, у британцев был потому, что, по сути, этим людям терять было нечего. Они были мотивированы продолжать свою борьбу, но уже за другие деньги и на другого хозяина заявил он

Согласно данным допроса Марциевского, на территории советской оккупационной зоны ему удалось завербовать 23 бывших офицеров вермахта и СС.

Я рассказывал, что изъявившие желание перейти на сторону англичан офицеры будут проходить специальное обучение. После этого они направятся на территорию русских войск с задачей проведения саботажа и создания вервольфовских организаций с таким расчетом, что в тот момент, когда англичане вздумают выгнать из Германии русских, эти офицеры могли им оказать необходимую помощь говорится в выдержке допроса

Суд над агентом британской разведки состоялся 1 марта 1946 года, он признал себя виновным в шпионаже против Советского Союза. Военный трибунал приговорил Марциевского к расстрелу, приговор приведен в исполнение 12 апреля 1946 года.

Как выяснилось позднее, работа британской разведки по подготовке своих агентов велась в рамках созданной правительством Черчилля еще в мае 1945 года операции под кодовым названием "Немыслимая".