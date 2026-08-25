Declassified: 37 российских офицеров прошли подготовку в Британии в 1995 году

Лондон рассекретил подготовку российских офицеров в армии Британии Declassified: 37 российских офицеров прошли подготовку в Британии в 1995 году

Москва25 авг Вести.В сентябре 1995 года 37 офицеров российской армии прошли в Великобритании военную подготовку, которая продлилась две недели. Об этом сообщило издание Declassified со ссылкой на рассекреченные документы британского министерства обороны.

Как утверждается, соответствующая программа была предназначена для офицеров среднего звена. По информации издания, она касалась четырех видов деятельности: военная подготовка, совместные учения, консультации по управлению обороной, а также обучение английскому языку. Российские офицеры, в частности, обучались вождению танков и стрельбе из различных видов оружия.

Финансирование программы осуществляло правительство премьер-министра Джона Мейджора. Как следует из материала, она была направлена на помощь России "в развитии хорошо обученных, демократически подотчетных сил".

Отмечается также, что некоторые российские офицеры в ходе подготовки посетили такие военные объекты, как Королевская артиллерийская школа, Центр Королевского бронетанкового корпуса, Учебный центр в Уорминстере и армейская школа подготовки кадров в Сандхерсте.