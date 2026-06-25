Москва25 июн Вести.Любые попытки создать "постчеловека" со сверхспособностями и возможностями, недостижимыми для обычных людей, угрожают конституционному строю и будущему человечества. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

Попытки создания "сверхчеловека" уничтожают человеческое достоинство, являющееся единственной абсолютной ценностью, подчеркнул глава КС.

Любые попытки создать "постчеловека" … должны быть признаны безусловной и всеобъемлющей угрозой конституционному строю и даже шире –– будущему человечества сказал Зорькин, выступая с лекцией на Петербургском международном юридическом форуме

Психофизиологическое несовершенство человека и его смертность – не являются "багами", а "источник всех онтологических смыслов" – фундаментальные условия свободы, достоинства, права и морали, подчеркнул председатель КС РФ.