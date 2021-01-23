Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кинга

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной американского журналиста и телеведущего Ларри Кинга. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Кинг неоднократно встречались – журналист брал интервью у российского президента, напомнил Песков. Владимир Путин, по словам пресс-секретаря, "всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет".

Ларри Кинг умер утром 23 января в возрасте 87 лет, напоминает РИА Новости. Это произошло в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе, куда его ранее госпитализировали. Сообщалось о положительном результате его теста на коронавирус COVID-19.

В 2017 году Кинг рассказал, что борется с раком легких. В апреле 2019 года он прошел через ангиопластику, а в минувшем году перенес инсульт.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее назвала смерть Ларри Кинга ужасной потерей, а самого телеведущего – главной легендой мирового телевидения.