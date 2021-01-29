Определены дата и место похорон Василия Ланового

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится в Театре имени Вахтангова 1 февраля. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

Как передает РИА Новости, гражданская панихида будет проходить с 10:00 до 12:00.

"Василий Семенович будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище", – проинформировал Крок.

Лановой скончался в четверг, 28 января, от осложнений, связанных с коронавирусом. В начале месяца он попал в больницу с COVID-19. Врачи готовы были выписать артиста в 20-х числах месяца, но 28 января его состояние резко ухудшилось, актера перевели в реанимацию. Позже он скончался. Актеру было 87 лет.

Соболезнования в связи с кончиной Ланового выразил президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава государства ценил не только талант актера, но и гражданскую позицию Ланового, а также его общественную деятельность.

"Они хорошо знали друг друга, они общались. Путин был поклонником, разумеется, и артистического таланта Ланового, но – главное – его твердой гражданской позиции, которую он никогда не скрывал", – цитирует Пескова ТАСС.

В 2015 году Лановой стал соучредителем общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", был сопредседателем его центрального штаба.