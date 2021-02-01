Ланового проводили в последний путь аплодисментами

В понедельник, 1 февраля, в Москве простились с актером Василием Лановым. На траурную церемонию, которая длилась более двух часов, пришли около двух тысяч человек. Народного артиста СССР проводили продолжительными аплодисментами.

Как передает ТАСС, гражданская панихида состоялась в Театре имени Вахтангова, где служил актер. Ее посетили, в частности, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры Ольга Любимова, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Они возложили цветы к гробу актера и выразили соболезнования его близким.

Среди пришедших проститься с Лановым были также руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, директор РАМТ Софья Апфельбаум и артисты Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, Юлия Рутберг, Александр Олешко.

Директор Театра имени Вахтангова сказал Кирилл Крок: "Мы в театре переживаем, наверное, один из самых трагических дней в нашей столетней истории, когда такие величины в нашем искусстве уходят от нас". По его словам, в театре до сих пор не могут поверить в эту потерю.

Лановой, запомнившийся зрителям ролями в фильмах "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир" и "Семнадцать мгновений весны", попал в больницу в начале января. У него диагностировали коронавирус. В двадцатых числах врачи были готовы выписать его, но затем состояние актера ухудшилось, его перевели в реанимацию. Ланового не стало 28 января вскоре после своего 87-летия.

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.