Козловский покорил Акиньшину в качестве режиссера "Чернобыля"

"Чернобыль" Данилы Козловского выходит в прокат. Экшн-драма появится в кинотеатрах уже 15 апреля, а 13 числа масштабный проект об аварии 1986 года показали столичным зрителям. В кинотеатре "Октябрь" работу представляли ее создатели: сам Козловский, актриса Оксана Акиньшина и другие.

Оксана, сыгравшая в ленте главную женскую роль, призналась на премьере, что Данила покорил ее в качестве режиссера.

"Невероятный режиссер. Мне сейчас очень сложно работать с кем-то другим. Потому что трепетность и умение работать с артистом, которые есть у него, я в своей жизни практически не встречала", – рассказала Оксана о Козловском.

Данила выступил не только создателем драмы, но и исполнил роль пожарного Алексея Карпушина. Его герой был влюблен в парикмахера Олю (Оксана Акиньшина), но упустил свой шанс. Алексею удается вновь завоевать расположение избранницы – однако его планы на счастливую жизнь разрушает авария на Чернобыльской АЭС. Карпушин с двумя добровольцами отправляется на место катастрофы, чтобы предотвратить еще один взрыв.

Сам Козловский не считает своего Алексея абсолютным героем. О сложном характере персонажа Данила также рассказал на премьере "Чернобыля". "Мы хотели отойти от привычного типа персонажа – такого безусловного героя, который без сомнений идет то в огонь, то в воду. Мне хотелось создать сложного героя, который и боится, и сомневается. Он не совсем положительный герой с самого начала. И в его планы вообще не входило это – быть героем. Но он живой – и мы можем ассоциировать себя с ним", – поделился актер.

Премьера ленты "Чернобыль" пройдет за несколько дней до 35-й годовщины со дня взрыва в Припяти. В экшн-драме сыграли также Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Петр Терещенко и другие. Саундтрек к ленте записала Алла Пугачева – в картине звучит новая версия композиции "Мы в этой жизни только гости".