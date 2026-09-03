Конкурс “Интервидение-2026”: где и когда пройдет и какой состав участников

В 2026 году вновь пройдет музыкальный конкурс “Интервидение”. Организовывает шоу и принимает гостей Саудовская Аравия, однако точная дата, город, площадка и полный состав участников еще не утверждены.

Что известно об “Интервидении-2026”

“Интервидение” — международный конкурс популярной музыки, перевыпущенный Россией в 2025 году как альтернатива “Евровидению”, в котором русские исполнители не участвуют несколько лет. В обновленном проекте артисты представляют свои государства лучшими песнями. В финале шоу 2025 года было объявлено, что в следующем году гостей примет Королевство Саудовская Аравия.

Чем “Интервидение” отличается от “Евровидения”

В “Интервидении-2025” победителя определяло интернациональное профессиональное жюри, причем эксперт не оценивал исполнителя от своей делегации. На “Евровидении-2026” результат зависел примерно поровну от оценок жюри и зрительского голосования. Отличается и принцип выбора страны-хозяйки. Победа не дает автоматического права провести следующее “Интервидение”: в 2025 году выиграл участник от Вьетнама, а конкурс 2026 года должен пройти в Саудовской Аравии.

Интервидение 2025 Фото: Интервидение 2025 / Telegram

Дата и место проведения “Интервидения-2026”

Пока только определено место, где пройдет “Интервидение”, — Саудовская Аравия. Но точные даты и города, где пройдут выступления, не озвучены.

7 августа специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что переговоры продолжаются и стороны обсуждают в том числе время и конкретное место организации.

Предположения комментаторов в сети сводятся к тому, что городом “Интервидения-2026” станет столица Королевства — Эр-Рияд. А полем для битвы исполнителей будет Kingdom Arena — полностью закрытый стадион с естественным травяным покрытием. Но эта информация не подтверждена организаторами.

Участники “Интервидения-2026”

Полного официального списка участников пока нет: состав делегаций и программа мероприятия продолжают согласовываться. Что известно на данный момент:

Саудовская Аравия — принимающая сторона, имя артиста не представлено;

Россия — участник еще выбирается;

Бразилия — заявила о намерении продолжать участие в следующих шоу.

Окончательный список участников не опубликован, а официальные лица других государств не делали публичных заявлений.

Российский участник на “Интервидении-2026”

Российский артист пока не выбран, кандидатуру будут определять организаторы музыкального соревнования.

Однако в профессиональной среде уже назывались некоторые имена. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш предложил обратить внимание на Филиппа Киркорова, народный артист России и член жюри “Интервидения” Игорь Матвиенко также выдвинул своих претендентов — певицу Bearwolf, также известную как Валерия Василевская, и сибирскую группу Otyken.

О готовности участвовать также говорил и Евгений Плющенко. Но пока это только предложения и личные инициативы.

Новости. Интервидение

Формат конкурса

Подробности формата “Интервидения-2026” организаторы пока не раскрыли. Если сохранится основа реализации 2025 года, страны представят свои музыкальные номера, а победителя определит интернациональное профессиональное жюри. В прошлый раз эксперт от каждой делегации не мог оценивать собственного участника.

Точные требования к песням, артистам, постановке и процедуре голосования в 2026 году стоит уточнять после публикации нового регламента: принимающее государство может изменить отдельные элементы шоу.

Ведущие и организация шоу

Имена ведущих “Интервидения-2026” пока не объявлены. В Москве конкурс вели Алексей Воробьев, Аида Гарифуллина, индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайский телеведущий Мэн Лэй.

За подготовку нового шоу отвечает принимающее государство, а российские делегаты оказывают ей организационную и методическую помощь. Площадку, ведущих и другие детали программы должны объявить после завершения согласований.

Онлайн-трансляция “Интервидения 2026”

Официального списка ТВ-каналов и онлайн-площадок пока нет. В 2025 году прямую трансляцию в России вел “Первый канал”, а организаторы сообщали, что показ был доступен аудитории по всему миру. Телеканал можно рассматривать как вероятную площадку российского эфира и в 2026 году, но до отдельного анонса это остается предположением.

Информация об онлайн-трансляции появится после утверждения даты и вещателей

Интервидение 2025 Фото: Интервидение 2025 / Telegram

Как прошел конкурс в 2025 году

В прошлом году финал прошел 20 сентября на Live Арене в Москве. В нем участвовали посланники 23 государств. Победителем стал вьетнамский певец Дык Фук с 422 баллами. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, третье — Дана Аль-Мир из Катара.

Россию представлял SHAMAN с песней “Прямо по сердцу”. После выступления артист попросил не учитывать его номер при определении победителя. SHAMAN заявил, что как хозяин площадки он не имеет морального права бороться за победу с приглашенными иностранными гостями.

Частые вопросы