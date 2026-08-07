Швыдкой заявил, что "Интервидение" состоится в 2026 году Швыдкой: "Интервидение" пройдет в 2026 году

Москва7 авг Вести.Международный музыкальный конкурс "Интервидение" точно состоится в 2026 году, Саудовская Аравия не отказывалась от его проведения. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Конкурс точно будет в этом году. Саудовская Аравия по-прежнему настроена проводить этот конкурс, и сейчас обсуждаются организационные вопросы, такие как город, где он будет проходить, точная дата проведения сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что возможность проведения конкурса в Саудовской Аравии в 2026 году остается неопределенной и твердых гарантий проведения мероприятия нет. Впоследствии пресс-служба конкурса опровергла эту информацию.