Москва7 авгВести.Международный музыкальный конкурс "Интервидение" точно состоится в 2026 году, Саудовская Аравия не отказывалась от его проведения. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Конкурс точно будет в этом году. Саудовская Аравия по-прежнему настроена проводить этот конкурс, и сейчас обсуждаются организационные вопросы, такие как город, где он будет проходить, точная дата проведениясказал собеседник агентства
Ранее сообщалось, что возможность проведения конкурса в Саудовской Аравии в 2026 году остается неопределенной и твердых гарантий проведения мероприятия нет. Впоследствии пресс-служба конкурса опровергла эту информацию.