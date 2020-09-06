Суд над Ефремовым превратился в фарс на крови

На процессе по делу артиста Ефремова – пауза. Заслушаны все свидетели, в судебных прениях выступили адвокаты. Приговор будет оглашен в суде 8 сентября. Не будем возвращаться к сути дела. Это трагедия, известная всем без исключения. И все видели своими глазами то, как она произошла на Садовом кольце в центре Москвы. За судебным процессом следили наши корреспонденты. Он был неординарным. Государственное обвинение в итоге попросило для артиста Ефремова наказание в виде 11 лет лишения свободы. Защита – адвокат Пашаев – требует любое наказание без лишения свободы.

Обратил на себя внимание и стиль аргументации в поддержку Ефремова. Вот характерный фрагмент из речи адвоката Эльмана Пашаева: "Уважаемые государственные обвинители, вы чем занимаетесь? Что вы делаете? Почему вы не обращаете внимания, как вы говорите, по поводу общественного резонанса. Да, вы правильно говорите, я с вами согласен. Неужели вы об этом не думаете, что вы делаете? Ефремов же не обычный бизнесмен. Зачем вы создаете дестабилизацию в стране? Мы здесь чем занимаемся? Кому хотите нравиться? Я этого не понимаю".

Адвокату Александру Добровинскому, представлявшему интересы пострадавшей стороны, процесс запомнился своей необычностью. "Когда господину Ефремову задали вопрос, как вы можете объяснить след от ремня безопасности, который идет на вашей левой части шеи, откуда он мог взяться, он мог взяться только если вы находились на водительском сидении, господин Ефремов начал объяснять, что иногда он сидит на другом сидении, каким-то образом затягивает себе петлю в другую сторону и так далее. Тогда мы принесли ремень безопасности и попросили господина Ефремова показать, а каким образом он это делает. На что мы услышали ответ: мой съемочный день стоит очень дорого, я ничего показывать не буду. Скажите, что это цинично, можете сказать, что это игра, все что угодно. Только мы находимся в зале суда, где решается его собственная судьба. Понимаете? Его. Мне кажется нельзя играть с правосудием. А чего стоят свидетели, которые пытались ввести суд в заблуждение! Много чего было на этом процессе", – отметил Добровинский.

Это любимый бар Михаила Ефремова. Угол Плотникова переулка и Старого Арбата. Здесь, как рассказывают, он со скандалом требовал налить, даже когда все вокруг было закрыто во время карантина. И в тот роковой вечер тоже, приехавший сюда уже сильно пьяным и с трудом развернувшись. Дом артиста – в 300 метрах, сейчас здесь актер проводит время под домашним арестом. Мимо дома он проезжал и 8 июня, уже покинув бар, и свернул направо, нажав на газ.

Угол Глазовского переулка и Садового кольца – в этом месте джип артиста совершает правый поворот, и метров через триста отсюда происходит столкновение. От дома Ефремова до этой точки тоже метров триста, то есть вся поездка заняла минуты две, не больше.

Кадры с места аварии сразу же попали в Интернет, и казалось бы, в чудовищной трагедии все ясно, ведь в крови нашли не только алкоголь, но и наркотики. Похмельное раскаяние кажется искренним, просмотров – уже больше 3,5 миллиона. Но в течение тринадцати судебных заседаний никто, наверное, так и не смог до конца понять позицию артиста. Не исключено, что и он сам.

"Я действительно сразу сказал, что я буду отмазываться. Потом я не признал вину, потому что я действительно ничего не помню", – заявил Ефремов.

Настроение Ефремова менялось диаметрально несколько раз. Его адвокат Пашаев сначала отправлен в отставку, затем возвращается в процесс, заявляя уже отвод судье, что не получилось.

Потом начинается фаза показаний: "Ничего не помню, сидел, скорее всего, на пассажирском сиденье". Вероятность этого Ефремов даже выразил в цифрах – "процентов на 90".

Все дни к зданию суда словно магнитом притягивало как сторонников Ефремова, утверждающих, что он невиновен, так и придерживающихся точки зрения противоположной. Урчащим голосом парадоксальными умозаключениями озадачивал всех желающих и любитель самодостаточных перформансов Никита Джигурда.

Итог череды судебных заседаний – прения сторон. И если до этого журналисты неизменно отмечали автомобильные предпочтения защитников, сравнивая Maybach Пашаева и Rolls Royce Добровинского, то сейчас наступает кульминация уже словесного соперничества адвокатов.

В итоге только в ходе последнего заседания Ефремов произносит те самые четыре слова: "Я признаю свою вину".

"Я представляю брата, сына и вдову. У нас состоялся очень и очень долгий разговор. Я задал все вопросы, которые меня интересовали, про деньги. И они сразу сказали, что мы отказываемся от денег, мы не хотим от господина Ефремова ничего и никогда не возьмем. Они не хотели, чтобы Ефремов избежал наказания, они хотели, чтобы это был знаковый и публичный процесс. И когда я задал вопрос, какого наказания вы ждете, мне же надо на суде что-то сказать, эти люди сказали одну удивительную вещь: давайте согласимся с любым требованием прокурора и примем вердикт, который скажет суд, не будем с ним спорить. Ни с прокурором, ни с вердиктом. Это была изначальная позиция семьи Захаровых. Мы потеряли самого близкого человека. Все, что скажет прокурор мы примем, все, что скажет суд, мы примем. Точка", – заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

По словам Добровинского, апелляции не будет при любом решении суда.

Вместе с адвокатом Ефремова Пашаевым едем от дома артиста к месту аварии. Как считает юрист, очевидно, что абсолютно все обвинения, выдвинутые против его клиента, ложные, но ясно при этом только то, что ничего не ясно.

Сотрудница кафе сняла видео, на котором, как она заявила в суде, видно, что Ефремова вывели именно с водительской стороны.

"Признавать вину или не признавать – все равно меньше 7-8 лет не дадут. Но, конечно, будем обжаловать", – отметил Эльман Пашаев.

На последнее перед приговором заседание Ефремов решил надеть футболку с надписью "Трудный возраст". Наверное, в свои 56 лет заслуженному артисту России действительно сложно все это осознать и тем более принять. Когда происходящее вокруг собственного имени и тем более такой фамилии кроме ощущения горечи и трагедии, глупости и бессмысленности случившегося притягивает еще и настолько широкую гамму различных персонажей, все превращается в окончательный фарс на крови, и, безусловно, есть над чем задуматься. В своем последнем слове Ефремов начал читать стихи, посвященные погибшему.

"Вопрос о вседозволенности и представлении ошибочным некоторых людей в нашей стране, что деньги, знакомства, власть, связи, известность могут дать возможность избежать наказания и правосудия", – заявил Александр Добровинский.

Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Оглашение приговора назначено на 8 сентября.