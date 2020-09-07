Почти месяц протестов в Белоруссии: какие уроки извлекают Лукашенко и оппозиция

В Белоруссии уже тестируется российская вакцина от коронавируса, причем на высоком уровне. В понедельник, 7 сентября, пресс-секретарь премьера Романа Головченко сообщил, что глава правительства, как и обещал, привился препаратом и чувствует себя отлично, что немаловажно в условиях тех непростых событий, которые охватили республику в последний месяц. Президент Александр Лукашенко пытался подвести итоги происходящего вместе с руководством Следственного комитета. Собственные итоги и у оппозиции, правда, подводить их она предпочитает уже за западными границами страны.

Драматичная сцена на одном из митингов оппозиции — женщина взяла с собой на акцию маленькую дочь, видимо, не посчитавшись с мнением остальных членов семьи. Девочка, оставшаяся в итоге на руках у бабушки, продолжала сжимать в руке бело-красно-белый флажок.

Детская площадка в одном из минских дворов вдруг стала местом сбора оппозиционно настроенных горожан. Здесь маленькие белорусы, которым в будущем еще предстоит дать оценку тому, что происходило в стране в 2020 году, выкладывала из камешков бело-красный флаг.

Александр Лукашенко поинтересовался у главы Следственного комитета республики, какие уроки нужно извлечь из происходящего в стране. По мнению президента Белоруссии, власти пригодится этот опыт в будущем:

"Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти".

Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич отметил, что структура преступности изменилась. Произошел крен в сторону преступлений в сфере информационных технологий, которые взяли на вооружение деятели оппозиции.

Светлана Тихановская, видимо, в ближайшее время из Вильнюса отправится в Варшаву к польскому премьеру Матеушу Моравецкому. Встреча запланирована на 9 сентября.

Член президиума Координационного совета оппозиции Вероника Цепкало уже в Польше. Она перешла границу пешком, а затем села не рейсовый автобус Гродно-Варшава. Постепенно осваивается здесь и Ольга Ковалькова. Она пришла поддержать митингующих в Варшаве, но натолкнулась на стену непонимания — от земляков получила выговор за попытку выстроить диалог с властью.

Где сейчас находится еще одно яркое лицо белорусских протестов Мария Колесникова, пока неизвестно. В Сети появилась видео, на котором предположительно ее увозит микроавтобус. МВД и Следственный комитет Белоруссии факт задержания деятеля оппозиции не подтверждают.

Соглашаясь с тем, что большая часть протестных акций проходит мирно, белорусская милиция выявляет в толпе профессиональных провокаторов. Вот что рассказал министр внутренних дел страны Юрий Караев:

— Это такие боевики, похожие на футбольных фанатов, на анархистов. В последующее время они стали прятаться за женщинами. Кстати, примета нашего времени — девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков. Таких девочек нужно отправлять в армию, а мальчиков ставить к плите

Сотрудники милиции задержали автомобиль, в багажнике которого были метательные ножи, топор и распечатанные надписи "Забастовка". Впрочем, уже не к стачкам на заводах, а к экономическому бойкоту призывают оппозиционеры на просторах соцсетей — не платить налоги, не покупать продукцию госпредприятий, не платить за ЖКХ. Результат всего этого предсказуем.

О том, что в один прекрасный день исчезнут привычные блага и соцгарантии, тревожатся и участники автопробега в поддержку действующего президента, обращаясь к оппозиционерам:

— Что вы творите? Что вас не устраивает? Наши дети отдыхают в санаториях, гражданам платят пенсии.

Под государственными знаменами проходят авто- и велопробеги, эстафеты и флешмобы. С начала уличной активности таких массовых акций в поддержку действующей власти было более 50 по всей стране. Их главный лозунг — "За Беларусь!".