КС белорусской оппозиции продолжит работу без президиума

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что дальше будет работать без президиума, поскольку все его члены или были задержаны, или покинули страну.

В заявлении КС подтверждаются прежние приоритеты: новые честные выборы, освобождение политзаключенных, прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности.

9 августа президентом Белоруссии был избран Александр Лукашенко, набравший, согласно данным ЦИК, 80,1% голосов. Светлана Тихановская набрала 10,12%, но результаты голосования не признала и вскоре выехала в Литву. После обнародования результатов в республике начались протесты. Власти требуют прекратить митинги, КС призывает продолжать протестовать.