Удивительный юбилей: ярославский очерк "Вестей в субботу"

Совершенно удивительный юбилей (какого никогда не было и уже никогда не будет) отмечает Ярославль – "Город трудовой доблести", который часто называют столицей "Золотого кольца".

На его гербе на серебряном щите изображен медведь, символ предусмотрительности и силы, который держит золотую секиру. Сверху щит увенчан шапкой Мономаха. Одна из главных достопримечательностей города – памятный камень на Волжской набережной. По преданию именно на этом месте Ярослав Мудрый повелел выстроить город. Он сделал это в 1010 году. Красивая комбинация – "10-10". И как раз сегодня – тот самый уникальный день в тысячелетней истории, когда городу тоже 1010 лет – "10-10".

Во всем знакомом городе с 1000-рублевой купюры, на нижнем ярусе на стрелке (там, где в Волгу впадает Которосль), открылся фестиваль "Пир на Волге": дегустации, соревнования шеф-поваров.

Еще накануне свои тренировки перед состязаниями провели мастера ярославской лапты – древнерусского крикета, бейсбола, который в этом городе никуда не делся.

"Вести в субботу" начали свой очерк с новой достопримечательности Ярославля – украшенного мозаикой как раз за пандемию входа в галерею современного искусства "Арискин-студия".

- Странный год нынешний?

- Да нет. Художнику всегда есть чем заняться, – говорит Альбертина Арискина, художник, искусствовед, директор Галереи современного искусства.

Она делает на наших глазах у себя в мастерской ангела – в технике мини-витража Тиффани. Коренная ярославка (еще говорят ярославна), свой город она обожает. Для начала – о древних временах.

- У вас здесь можно историю не преподавать в школах – вы по ней ходите.

- Да. Причем мы ходим по временам, по сути, Ярослава Мудрого. Потом дети Владимира Мономаха, всякие ордынские дела, Ситская битва, Тугова гора, – рассказывает Арискина.

- Ополчение Минина и Пожарского.

- Ополчение Минина-Пожарского – это вообще наше все. Потому что любое место, земля, по которой ты идешь, она святая.

А это открытое недавно в Ярославле царство миниатюр. Совершенно поразительный макет "Золотого кольца". Чего и кого здесь только ни разглядишь! Но расположенные на "Золотом кольце" города – в том числе Ярославской области – это сейчас, как и везде, линия фронта с COVID-19. Об этом прежде всего и хотел поговорить с нами губернатор Дмитрий Миронов.

- Всем губернаторам дали побольше полномочий во время пандемии, на ее пике. Как вы прошли эту злосчастную пандемию, какие уроки извлекли?

- Мы до конца не прошли. Но Ярославская область – промышленно развитый регион.

- Вы не останавливали промышленность?

- Нет, не останавливали, потому что большинство предприятий работает и на оборонку, это также производства с непрерывным циклом.

Кстати, именно Миронов (тогда еще врио губернатора) в свое время показал нам производства, которые сейчас нельзя останавливать. Тем более ярославский фармацевтический кластер. Ибо и до коронавируса было с чем бороться. Слово директору завода "Р-Фарм" Владимиру Колышкину.

"Все чаще и чаще случаются какие-то эпидемии. Мы там приступаем к элиминации, тут же наступает какая-нибудь другая дрянь", – отметил Колышкин.

В последние месяцы РФПИ и "Р-Фарма" уже развернули здесь производство "Коронавира", а сейчас готовятся и к производству вакцин. В этом древнем городе разглядываем подробности наисовременнейшего процесса.

Там, где уже смонтированы реакторы для изготовления вакцин, и в них уже загружают одноразовые пакеты. Нам объясняют, как это работает.

- Там происходит фактически имитация человеческого организма, – пояснил Владимир Колышкин.

- Внутри вот этих металлических конструкций?

- Металлическая конструкция – это "держалка", корзинка. А внутри одноразовый реактор. Внутри этого реактора находятся клетки. Они клетки заражаются вирусом, размножаются, и дальше этот вирус мы уже очищаем от обломов клеток, от всяких компонентов питательной среды.

- И заставляете работать уже против самого себя?

- Да, в этом смысл вакцинации.

Кстати, Владимир Колышкин приехал работать в Ярославль из Москвы. В принципе, вокзал Ярославля всегда был одним из перекрестков всей России.

- Bот эти бесконечные пути… И ты понимаешь, что именно Ярославль – это ворота на весь Север. Потому что отсюда – Кострома соседняя, Архангельск.

- Владивосток не забывайте, – добавляет Альбертина Арискина.

- Транссиб.

Но к нынешнему своему юбилею город подошел настолько критически важным центром науки и промышленности, что сюда опять стали летать и крупнейшие авиакомпании: S7 – из Петербурга, "Аэрофлот" – из Москвы.

Что еще посоветовали нам посмотреть те ярославцы, которые как жили, так и живут в своем городе?

В истории Ярославля длиной 1010 лет есть и такой эпизод, когда школьники сажали вот эти березы. Что можно сказать? Это были еще советские школьники. Потому что эту школу построили еще в советские времена. Именно со школы все ярославцы помнят следующее

"Не зря же Гоголь ярославца там поставил. Он говорит: "Русь-тройка, куда ты бежишь?" А кто управляет этой тройкой расторопный ярославский мужичок", – сказала Альбертина Арискина.

Но как расторопным стать сейчас? Расторопный бизнес наладил теперь в Ярославле производство яхт. Идешь по Волге, а тебе еще выдают очки виртуальной реальности – яхта словно взлетает, и ты смотришь на древний Ярославль еще и с высоты птичьего полета. Но что там на земле в обычных жилых кварталах?

Директор школы №21 Валерий Киселев объясняет: у него две смены, 51 класс и 1320 учеников.

"Это проект 1984 года. Но тогда не было таких требований пожарного надзора, Роспотребнадзора. А тут мы даже уже советские преодолели", – отметил Киселев.

С тех пор много чего улеглось. Расторопный бизнес наладил теперь в Ярославле производство яхт. Идешь по Волге, а тебе еще выдают очки виртуальной реальности – яхта словно взлетает, и ты смотришь на древний Ярославль еще и с высоты птичьего полета. Но что там на земле в обычных жилых кварталах?

Директор школы №21 Валерий Киселев объясняет: у него две смены, 51 класс и 1320 учеников.

- С одной стороны, неплохо, население растет.

- С одной стороны, неплохо, и деньги идут за детьми. Но, конечно, нужно, чтобы в более благоприятных условиях наши дети учились, – считает Киселев.

И вот теперь по соседству новые власти области и города строят первую за 30 лет новую для школу.

Новую стройку затеяли и на заводе "Р-Фарма" – строят новый цех под дополнительные реакторы.

- У вас здесь два реактора. Сколько вам по уму нужно?

- Столько, сколько скажут коммерсанты. Каждый из реакторов позволит за один цикл производить около 4 миллионов доз вакцины, – отметил Владимир Колышкин.

- А цикл – это сколько?

- Технология новая, мы его оцениваем примерно в 35-37 суток.

- Значит, 8 миллионов доз за месяц примерно?

- Около того.

- Мы видели, что строится новый центр. Там сколько реакторов будет?

- От 16 до 18.

Если так, то Ярославль должен хорошо заработать на вакцинации и России, и всего мира. Но что с качеством жизни? Как мы любим, всенепременно оказываемся на остановке. А план ярославских властей состоит в том, чтобы уже в следующем году все автобусы стали такими, как эти муниципальные. Теперь и в Ярославле все по-современному – за билет плачу с помощью смартфона. Тариф – 28 рублей. В частных автобусах, кстати, берут больше. Но своим властям ярославцы расслабиться не дают.

"Хочется еще – может, меня услышит наше правительство – заняться ландшафтной архитектурой города", – призналась Арискина.

Альбертина спрашивает, нет ли у меня при себе 1000 рублей. Оказалось. Рассматриваем купюру. И действительно изображенный на ней храм в реальности выглядит по-иному. В том смысле, что зарос. Горожане говорят: очистите пространство.

- А как соответствовать стандарту Ярослава Мудрого?

- Непросто, – признается мэр Ярославля Владимир Волков.

А с другой стороны мэру не дает расслабиться губернатор Дмитрий Миронов.

- Я почему здесь остановился? Потому что, во-первых, день наступил. Вот, во-вторых, вот она, стрелка, Волга, в общем, мы дошли до Ярославля. Господи, как у вас здесь хорошо! Я приезжаю, душой отдыхаю. Как вам здесь работается в такой красоте?

- Ярославль – город с более чем с тысячелетней историей. И мы к этому юбилею подошли с достаточно серьезными результатами. Но мы обязаны сохранить историю, культуру. Вот и центр города дышит этим, – сказал Миронов.

Еще бы, конечно, были бы ярославцы в некоторых вопросах не такими, прямо скажем, упрямцами и носили маски. Будем считать, что в Ярославле работает вера в магическую силу этого города, который переживал и не такое.

- Ярославль – уникальный город, любое несчастье превращается в некое счастье. Вспомним большую беду 1918 года, – отметила Альбертина Арискина.

- Вы имеете в виду обстрел во время Гражданской войны?

- Да. То, что в Ярославле были построены целые улицы сталинской довоенной и послевоенной архитектуры. И в период перестройки получилось так, что уже ни одна высотка в центре города построена быть не могла.

Оптимизма ярославцам действительно не занимать:

- 1010 лет – это много или мало?

- Для государства мало. Для людей, конечно, много, – считает Валерий Киселев.

- Мало для государства?

- Давайте вспомним, сколько Древний Египет существовал. Поэтому я считаю, что Россия еще молода душoй, все у нее еще впереди.

А у Альбертины Арискиной готова, во-первых, выставка "Диалоги" (в том числе любимая ею эмаль). Это первая выставка после пика пандемии. А, во-вторых, готов ангел.