Собянин об инновационном ядре и готовности к зиме

Больше, дешевле, качественнее: в Зеленограде в тестовом режиме заработал современный завод по производству жизненно важных лекарств. В будущем технополис "Москва" станет одним из крупнейших кластеров – и не только в сфере фармацевтики. А на железнодорожной ветке от Мытищ до Пушкина будущее уже наступило. Пассажирам не придется тратить много времени на ожидание поездов: интервал теперь – рекордные 2 минуты. Подробнее об этом и не только рассказал в эксклюзивном интервью мэр Москвы Сергей Собянин.

Новейшие препараты для лечения онкологических заболеваний теперь производятся в Москве – пока в тестовом режиме. Особая экономическая зона "Технополис Москва". За счет современных технологий и упрощенной логистики это производство позволит сразу вдвое снизить цены на жизненно необходимые лекарства.

Самое современное оборудование, не имеющее аналогов в России: каждый час с конвейера здесь будут сходить до 15 тысяч упаковок таких нужных препаратов. В следующем году они начнут поступать в российские больницы. Город уже заключил договор на поставку лекарств на 10 лет вперед.

"Мы, по сути дела, сразу, что называется, убили двух зайцев. Во-первых, резко, в среднем на 20 процентов, снизили стоимость поставляемых препаратов, и, с другой стороны, мы как бы локализуем все производство по этой линейке препаратов. Поставщики обязуются не только стабильно поставлять нам эти препараты, но и построить самое современное производство здесь, в Москве. Я думаю, что в течение года-полутора заработает вообще вся площадка, огромная площадка, целый фармацевтический кластер", – говорит Сергей Собянин.

Новый фармацевтический завод стал одним из крупнейших объектов зеленоградского технополиса "Москва". По соседству – еще три десятка компаний от поставщиков IT-услуг до производителей электроприборов.

"В Зеленограде есть прекрасные кадры, есть целый кластер микроэлектроники, поэтому сам Бог велел здесь такую площадку создавать. Вся инфраструктура здесь готова. Сегодня 27 резидентов в разной степени готовности – кто-то уже построил свои здания и сооружения, кто-то находится в проектировании. Сама по себе площадка – такое инновационное ядро, если можно так сказать, нашей новой промышленности, промышленности Москвы", – говорит мэр столицы.

Продолжаются работы и по развитию железнодорожного комплекса. На Киевском направлении МЖД после реконструкции открылась станция Мичуринец. Старая платформа – еще деревянная- теперь в прошлом. Сейчас здесь самый настоящий вокзал с эскалаторами и залом ожидания. В будущем станцию свяжут с трассой "Внуково" и Боровским шоссе.

А еще Мичуринец войдет в состав маршрута МЦД-4. Это в планах, а уже сейчас дополнительные электрички пустили на другом направлении – Ярославском. От Мытищ до Пушкина на этой неделе открыли еще один, уже 4-й путь. Теперь интервал между поездами составляет 2 минуты – рекорд.

"Это самый короткий интервал, наверно, среди всех железнодорожных перевозок. Не только в нашей стране, но и в мире таких рекордов не так много. Соответственно, сразу на четверть уменьшилась загрузка вагонов. Проезд от Мытищ до центра города, по-моему, 28 минут. То есть это, по сути дела, наземное метро. И предположив, что там будет построено подземное метро, на подземке было бы дольше доезжать до центра города", – говорит Сергей Собянин.

Теперь Ярославский вокзал принимает по 25 электричек в утренний час пик и столько же отъезжают от вокзала вечером. Так что ждать электричку не придется, ни направляясь на работу в город, ни возвращаясь с нее, ни поехав на дачу. Сезон, правда, подходит к концу, а значит, близится другой – отопительный. И к нему Москва уже готова. Причем подготовиться пришлось за минимальный срок – 2 месяца.

"Люди находились в самоизоляции, и я не счел возможным в этот период времени делать ремонты в домах, отключать горячую воду, поэтому мы начали готовить жилищный фонд к зиме гораздо позднее, чем обычно. Потребовалось серьезное напряжение сил всего жилищно-коммунального комплекса, чтоб все-таки успеть догнать и обеспечить нормальную подготовку к зиме. Все это нам удалось, Москва готова к зиме", – говорит Собянин.

Крупные энергетические объекты, магистральные тепловые сети и сети водоканала также прошли подготовку.