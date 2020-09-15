Попытка полицейского защититься от темнокожего преступника обернулась протестами в городе Ланкастер

Беспорядки в американском городе Ланкастер, штат Пенсильвания: темнокожий мужчина с ножом сперва угрожал женщине, потом напал на полицейского и был застрелен.



Сразу после этого начались протесты. Офицера полиции обвинили в превышении полномочий. Толпа людей собралась напротив полицейского участка, бросала камни в окна и даже пыталась штурмовать здание, передает "Россия 24".

Офис прокурора вскоре опубликовал видео с нагрудной камеры стража порядка. Кадры подтвердили, что тот только оборонялся. Однако протестующих это не убедило. В итоге их разогнали слезоточивым газом.