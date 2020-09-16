Адвокат: тело Марцинкевича выдадут отцу, экспертизы будут позже

Тело националиста Максима Марцинкевича выдадут его отцу в ближайшее время. Однако говорить о почерковедческой и других экспертизах пока рано, рассказал адвокат Алексей Михальчик.

Пока ничего не понятно, говорит защитник. Однако он уверен, что Марцинкевич ушел из жизни "не добровольно", пишет агентство РИА Новости. Поэтому сначала необходимо установить причину гибели националиста, а также выяснить состояние его здоровья перед смертью.

По данным правоохранительных органов, Максим Марцинкевич, так же известный под прозвищем "Тесак", совершил самоубийство в челябинском СИЗО №3. Перед смертью он оставил записку.

Отец Тесака, Сергей Марцинкевич, обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело по статье "убийство".

Напомним, в 2018 году Тесак был приговорен к 10 годам колонии за несколько нападений на торговцев наркотиками. Националиста признали виновным в разбое, грабеже, причинении тяжкого вреда здоровью и ряде других преступлений.