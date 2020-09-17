"А умирать совсем не страшно!": в Сети появилось фото второй предсмертной записки Марцинкевича

В Сети появилась фотография еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, покончившего с собой утром в среду, 16 сентября.

Послание написано на обороте фотографии, на бумаге заметны следы крови.

Записка была сфотографирована на фоне книги "Протекционизм и коммунизм" (эту книгу Тесак попросил передать своей гражданской жене. Предположительно, фотография с посланием лежала между страницами книги.

На фотоснимке написано: "А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!", дата – 15 сентября 2020 года.

Скорее всего, записка была предназначена для гражданской жены Тесака.

Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО утром 16 сентября, напоминает РИА Новости.

По данным Следственного комитета, рядом с телом нашли несколько предсмертных записок. Националист просил передать своей возлюбленной книгу и личный ежедневник, а также извинялся перед сотрудниками следственного изолятора за "доставленные неудобства".

Федеральная служба исполнения наказаний начала внутреннюю проверку по факту смерти Марцинкевича. В настоящее время работники прокуратуры и Следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося.