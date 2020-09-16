Восемь месяцев до свободы: опубликована предсмертная записка Тесака

Осужденный на 10 лет за несколько нападений на предполагаемых торговцев наркотиками националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак должен был выйти на свободу в мае 2021 года, о чем неоднократно сообщал в своем телеграмм-канале. В среду утром его тело обнаружили в следственном изоляторе №3 в Челябинске.

В региональном управлении ФСИН заявили, что Марцинкевич находился один в четырехместной камере и, предположительно, свел счеты с жизнью. Тело в луже крови обнаружили во время утреннего обхода.

"Предварительная причина смерти – суицид", – сообщили в челябинском управлении ФСИН.

Уже начаты служебная и доследственная проверки по факту произошедшего. Следователям предстоит установить, как в камеру попали бритва и шнуки.

В предсмертной записке, которую якобы нашли в камере и которая датирована 15 сентября, Марцинкевич просит прощения у администрации СИЗО за "доставленные неудобства" и озвучивает последнюю просьбу: передать письмо, книгу о коммунизме и ежедневник проживающей в Екатеринбурге гражданской супруге.

Адвокат Тесака Алексей Михальчик в разговоре с изданием "Подъем" поставил под сомнение версию о суициде. По его данным, Марцинкевича в последние месяцы возили на допросы по делу об убийстве в Москве в 1990-х годах. Сам Тесак ранее неоднократно заявлял, что "самоубийство – это не про него".

"Повода у него не было. Если это подтвердится, значит, ему кто-то помог", – заявил "Интерфаксу" защитник Иван Сидоров.

Первый срок Марцинкевич получил в 2008 году, после того как Алексей Навальный обратился в прокуратуру с просьбой оценить его экстремистское выступление во время политических дебатов в столичном клубе. Затем его осудили за публикацию видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца". В конце 2018 года суд приговорил Марцинкевича к 10 годам в колонии за восемь разбойных нападений на торговцев спайсами, одно из которых закончилось гибелью человека.