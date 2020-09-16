Националист Тесак скончался в челябинском изоляторе

Организатор экстремистского движения "Реструкт" Максим Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, скончался в следственном изоляторе в Челябинске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Тело осужденного на 10 лет 36-летнего националиста обнаружили около шести часов утра 16 сентября в одиночной камере в СИЗО-3. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Ряд источников утверждает, что рядом была найдена предсмертная записка с просьбой простить его.

В конце 2018 года суд приговорил Марцинкевича к 10 годам в колонии за восемь разбойных нападений на торговцев спайсами, одно из которых закончилось гибелью человека. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Из Челябинска его планировали доставить в Москву для рассмотрения новых эпизодов.