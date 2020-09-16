Отец Тесака потребовал возбудить уголовное дело об убийстве сына

Адвокат родителей Максима Марцинкевича, которого в среду утром нашли мертвым в камере челябинского изолятора, обратился к председателю СКР Александру Бастрыкин с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство". В предварительную версию о суициде ни отец, ни мать националиста Тесака не верят, следует из текста заявления.

"Марцинкевич морально устойчивый, волевой человек, который никогда не высказывал суицидальных намерений", – отмечается в документе, поданном от имени Сергея Евгеньевича Марцинкевича.

В нем говорится, что 9 сентября Максим жаловался защитнику на пытки, которым его подвергают, дабы выбить признание преступлениях, "которые он не совершал". Предположительно, речь идет об убийстве, совершенном в 1999 году в Москве. Марцинкевич должен был давать показания в столице, потому и оказался на пересылке в челябинском СИЗО-3, хотя отбывал полученный в конце 2018 года срок в красноярской колонии. На свободу он должен был выйти в мае 2021 года.

Юрист Алексей Михальчик подчеркивает, что смерть его подзащитного вызвала широкий общественный резонанс, а потому необходимо провести детальную проверку всех обстоятельств произошедшего. Он от лица родственников просит председателя СКР возбудить уголовное дело об убийстве и взять его на личный контроль.

Ранее челябинское управление ФСИН сообщило о начале служебной проверки, призванной установить все обстоятельства гибели Марцинкевича. Рядом с телом Тесака нашли предсмертную записку, в которой он попросил прощения у руководства СИЗО за доставленные неудобства.