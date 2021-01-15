Трамп запретил упоминать Никсона

Президент США Дональд Трамп запретил своим советникам любые упоминания 37-го президента США Ричарда Никсона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из окружения Трампа.

По словам источников, президент пресек обсуждения о возможности объявить об отставке​​​. Он также дал понять, что любое упоминание Никсона, ушедшего в отставку из-за Уотергейтского скандала, отныне запрещается.

Ричард Никсон был президентом США в 1969-1974 годах. В 1972 году разразился Уотергейтский скандал: в штабе демократов, который находился в отеле Watergate в Вашингтоне, были задержаны люди, которые устанавливали прослушивающую аппаратуру. В ходе расследования были выявлены факты нарушения закона сторонниками Никсона и членами его администрации – подкуп, угрозы, лжесвидетельстве.

В итоге Никсон, поняв, что ему не избежать импичмента, объявил об отставке. Он стал единственным президентом США, который прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей.

После беспорядков в Капитолии демократы в Конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса снять Трампа с поста в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс отказался это сделать.