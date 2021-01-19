В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили телефон и интернет

Российское генконсульство в Нью-Йорке более суток нет связи: отключены почти все телефонные линии, есть проблемы с доступом в интернет. Российские дипломаты отмечают, что ранее такого никогда не было. При этом подчеркивается, что телефонных номеров в посольстве довольно много, но практически все телефоны отключены с 18 января 2021 года.

Из-за отключения телефонов с генконсульством не могут связаться российские граждане за границей, отмечает ТАСС. Дипломаты отмечают, что ощущение, что телефонные линии отключены все разом. Об экстренной ситуации в генконсульстве России дипломаты сообщили через Twitter. Неизвестно, технические ли это проблемы или очередной виток дипломатической войны.

Начатое при Бараке Обаме дипломатическое противостояние продолжилось и при Дональде Трампе. В декабре 2016 года из США были высланы 35 российских дипломатов, арестована загородная российская собственность в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Вашингтон ужесточил антироссийские санкции в июле 2017 года. Дипперсонал в посольских и консульских учреждениях был урезан на 755 человек до 455 сотрудников. Такого не было даже в период "холодной войны". Москва ответила на эти действия адекватно и симметрично, запретив американским дипломатам пользоваться складом и дачей в Серебряном Бору. В августе 2017 года в зданиях российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке прошли обыски, нарушающие Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

В марте 2018 года Вашингтон заявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Причиной стало отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия объявила 29 марта 2018 года персона нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. А 31 марта было закрыто американское консульство в Санкт-Петербурге. Вашингтон закрыл два оставшихся консульства США во Владивостоке и Екатеринбурге 18 декабря 2020 года. Сотрудники консульств были переведены в американское посольство на Новинском бульваре в Москве.