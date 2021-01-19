Власти Нью-Йорка два дня держат российское генконсульство без связи

Отключение телефонной связи российской дипломатической миссии в крупнейшем городе США ее сотрудники не склонны связывать с предстоящей инаугурацией Джо Байдена. Но, как отметил шеф Нью-Йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов, и в такое случайное совпадение дипломатам верится с трудом.

Как рассказал в беседе с Валентином Богдановым консул генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, речь идет не об одной или двух, а о нескольких десятках телефонных линий, которые отрезали одномоментно.

"Отключение вызвало огромные проблемы у всей российской диаспоры, проживающей в городе, – сообщил дипломат, – когда люди не могут связаться с консульством, назначить дату визита". Отключение произошло в начале года, когда пенсионеры оформляют свои документы для получения пенсионных выплат.

Американская сторона ссылается на технические проблемы, которые, как рассказал Алексей Топольский в эфире программы "60 минут", нет возможности исправить.