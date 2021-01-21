"Локомотив" выиграл у "Ак Барса" в серии буллитов

Матчем в столице Татарстана между "Ак Барсом" и ярославским "Локомотивом" завершился очередной игровой тур в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. "Барсы" неплохо начали матч, вели 1:0 и 3:2, но в концовке позволили сопернику сравнять счет и проиграли по буллитам – 3:4.

Счет открыл игрок "Ак Барса" Тихонов на 8-й минуте. Во втором тайме "Локо" забил два гола (Каюмов, Ильенко) и вышел вперед, но Кормье и Доус к концу матча снова обозначили преимущество хозяев. Однако на 59-й минуте Ткачев сравнял счет, а в серии послематчевых бросков гости были точнее – 4:3.