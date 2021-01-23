"Локомотив" обыграл "Сочи", а ЦСКА уступил "Йокериту"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершились четыре матча. "Сочи" на своем льду проиграл ярославскому "Локомотиву" 1:5, а финский "Йокерит" в Москве был сильнее ЦСКА 3:1.

"Локомотив" уверенно разобрался в гостях с "Сочи" 5:1. Дубль на счету Антона Ландера, еще по разу в составе победителей отличились Андре Петтерсон, Рушан Рафиков и Михаил Беляев. Единственный гол сочинцев записан на счет Сергея Шмелева.

ЦСКА в Москве проиграл "Йокериту" 1:3. На шайбы Джордана Шредера, Маркуса Хянникяйнена и Марко Анттилы армейцы смогли возразить лишь точным броском Ивана Телегина.

В втором московском матче столичное "Динамо" нанесло поражение рижским одноклубникам 5:2. У москвичей две шайбы забросил Вадим Шипачев, по одной Андрей Миронов, Вячеслав Кулемин и Иван Муранов. В составе рижского "Динамо" по голу провели Джей Си Липон и Денис Паршин.

В одной встрече понадобилось дополнительное время. Основное время проходившей в Подольске встречи "Витязь" – "Барыс" завершилось вничью 4:4. У подмосковной команды две шайбы забросил Джастин Дэнфорт, по одной Александр Семин и Захар Бардкаов. У гостей из Нур-Султана отличились Линус Виделль, Валерий Орехов, Даррен Диц и Никита Михайлис, сравнявший счет за минуту с небольшим до конца третьего периода. Овертайм продлился 39 секунд. Джесси Блеккер принес "Барысу" победу 5:4.