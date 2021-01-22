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Америка выбрала Байдена 12 минут назад

22 января 2021 19:24

На пост министра обороны США впервые утвердили афроамериканца


EPA

Новым министром обороны США стал Ллойд Остин, кандидатуру которого предложил президент страны Джозеф Байден. Сенат одобрил это решение.

Ллойд Остин стал первым афроамериканцем на посту министра обороны. Он познакомился с Байденом еще тогда, когда Барак Обама был президентом.

Американский министр обороны во время слушаний сделал ряд заявлений. Он считает, что действия России в Черном и Средиземном морях осуществляются для дестабилизации обстановки на Украине и в Грузии. Кроме того, по его словам, Москва бросает вызов операциям США. Таким Образом, сообщил Остин, Вашингтон и НАТО — это ключевой фактор сдерживания российской агрессии.

Министр обороны обеспокоен наращиванием военной мощи Москвы. При этом он рассчитывает на сотрудничество с Россией в арктическом регионе.

Джозеф Байден официально стал президентом США 20 января. Бывший глава страны Дональд Трамп отказался присутствовать на его инаугурации.

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