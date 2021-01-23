Киевская полиция сообщила об инциденте у посольства России

У здания российского посольства в Киеве 23 января прошла акция сторонников Алексея Навального, в которой приняли участие около 30 человек. В какой-то момент собравшиеся повздорили, но ситуацию быстро урегулировали украинские правоохранители.

По сообщению пресс-службы киевского управления Национальной полиции, между двумя различными группами состоялся "краткосрочный словесный конфликт". До потасовки дело не дошло, поскольку стражи правопорядка вмешались вовремя. Они обратились к собравшимся с призывом не создавать конфликтных ситуаций. К настоящему моменту акция завершилась.

Никаких заявлений или сообщений по этому поводу в полицию не поступало, сообщается на сайте ведомства.