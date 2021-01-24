Российский боец предложил UFC включить Нурмагомедова в Зал славы

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков признался, что считает Хабиба Нурмагомедова достойным для включения его в Зал славы UFC. Действующий чемпион легкого дивизиона завершил карьеру с показателем 29 побед при нуле поражений.

"В UFC должны включить Хабиба в Зал славы, – цитирует Штыркова портал Чемпионат.Com. – Это станет невероятной точкой в его карьере. UFC не может просто забыть Хабиба. У Дэйна Уайта будет время подумать об этом, пока Порье будет готовиться к бою за титул. Не исключено, что уже вакантный".

Накануне Уайт признался, что в случае отказа Хабиба возобновлять свою карьеру, глава UFC откажется от идеи продолжать уговаривать экс-бойца вернуться в октагон. Нурмагомедов завершил свою карьеру непобежденным.

Сам боец аргументирует свое решение тем, что он превосходит в классе обоих участников главного поединка UFC 257 – Дастина Порье и Конора Макгрегора.