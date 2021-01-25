В Подмосковье разработан единый сертификат вакцинации

В Московской области разработан единый макет сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, основная цель такого сертификата – зафиксировать дату введения первой и второй компоненты вакцины для того, чтобы человек не забыл, когда ему нужно делать второй укол.

По словам Стригунковой, всего Подмосковье получило 133 тысячи 725 доз вакцин​​​ы. К настоящему моменту привиты от ковида 49 405 человек, передает ТАСС.

В России, как и во многих странах мира, обсуждают идею ввести так называемые ковид-паспорта для тех, у кого есть антитела к коронавирусу после болезни или прививки. Против выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, введение таких паспортов нецелесообразно. "Кто захочет, сможет получить электронный сертификат о наличии прививки. Все остальные придумки надо оставить и не надо дразнить и раздражать людей", – подчеркнула она. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что вопрос о внедрении таких паспортов на повестке палаты не стоит. Русская Православная Церковь еще не определилась по вопросу введения ковид-паспортов, однако выступает против дискриминации тех, кто еще не успел или не захотел сделать себе прививку.