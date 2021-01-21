В Подмосковье сделавшие прививку от COVID-19 получат QR-коды

Жители Подмосковья, сделавшие прививку от коронавируса, будут получать специальный электронный сертификат в виде QR-кода. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Государственный деятель не исключил, что систему с QR-кодами в будущем смогут интегрировать в европейскую систему. Это может понадобиться, например, для зарубежных поездок.

В Московской области со следующей недели начнет работать СМС-оповещение о необходимости сделать вторую прививку от COVID-19, отметил Воробьев. Это напоминание тем, кто получил уже первую дозу "Спутника V".

Губернатор рассказал, что уже 40 тысяч человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса. В настоящее время в регионе развернуто более ста стационарных пунктов вакцинации.

В дальнейшем планируется поступление лекарства новосибирского центра "Вектор". Андрей Воробьев рассказал, что в регионе есть желающие привиться именно препаратом "ЭпиВакКорона".

Государственный деятель обратил внимание на то, что каждую неделю в Подмосковье будут закрывать около трех тысяч коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. Освобождающееся оборудование будет использоваться в стационарах. Воробьев отметил, что врачи также смогут вернуться к оказанию плановой помощи.

Губернатор также сообщил радостную новость для старшего поколения. В Подмосковье вновь откроются клубы "Активного долголетия".