"Выписывайся и выходи!": московскую станцию скорой помощи проверят из-за вспыльчивой заведующей

Нелицеприятный телефонный разговор с занедужившим врачом стал поводом для проверки на московской станции скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова. Под подозрение попала заведующая подстанцией Наталья Романькова, требовавшая от подчиненного не прикрываться ковидом, закрыть больничный и выходить на работу с любой температурой.

"В мае 18 дней. Сейчас что тебя схватило? Холера или что? Ты закрыт от ковида иммунитетом! Взятки давай, закрывай больничный! У меня машины у стенки стоят! Сил нет, одни чувства! Сколько ты можешь пить антибиотики?! Сам идиот, и врач идиотка! Антибиотики он пьет! Выписывайся и выходи!" – требовала начальница от Вячеслава, обильно используя бранные слова.

Администрация станции, которая носит имя основоположника и организатора скорой помощи в Москве и по все России Александра Сергеевича Пучкова, пообещала провести беседы с обеими сторонами конфликта, дабы прояснить ситуацию и еще раз напомнить о необходимости соблюдения норм этики в коллективе.

О каком-либо наказании для Романьковой речи пока не идет.