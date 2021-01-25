Путин рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ

Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вызывает справедливую критику, но у нее есть и плюсы, в том числе, вызванный ею рост числа случаев поступления в ведущие вузы РФ абитуриентов из регионов.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися университетов по случаю Дня российского студенчества.

Руководитель страны подчеркнул, что проблема обеспеченности студентов общежитиями стала острее из-за ЕГЭ, который вызывает справедливую критику со стороны тех, кто считает, что такая система оценки знаний для поступления в вузы не приемлема.

Путин пояснил, что в ЕГЭ есть и плюсы, которые заключаются, в частности, в том, что молодежь из регионов стала активнее поступать в ведущие университеты России, причем, не только в обеих столицах.