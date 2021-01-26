"Зенит" остается должником "Барселоны" за трансфер Малкома

Футбольный "Зенит" является главным должником "Барселоны" согласно опубликованному каталонцами финансовому отчету. Клуб из Санкт-петнрбурга не совершил выплату 9,44 миллиона евро за приобретение нападающего Малкома.

Вторым должником "Барсы" является другой испанский клуб "Хетафе", задолжавший 5,97 миллиона евро за трансфер Марка Кукурельи., как сообщает Marca. В списке также фигурирует и туринский "Ювентус", который не выплатил каталонцам 5,725 миллиона евро за переход Артура Мело.

Впрочем, отмечается, что и сама "Барселона" в долгах на сумму 1,2 миллиарда евро. Из этой суммы 126 миллионов евро – как раз задолженности по трансферам. Наибольшую сумму – 29 миллионов евро клуб должен "Ливерпулю" за сделку по Фелипе Коутиньо.

Еще 16 миллионов "Барса" должна "Аяксу" за Френки де Йонга и 10 миллионов – за того же Малкома французскому клубу "Бордо".

Финансовая ситуация в клубе вызывает беспокойство у руководителей каталонцев.