Всероссийские родительские собрания будут проходить ежемесячно

Всероссийские собрания для родителей школьников будут проходить каждый месяц. Это делается впервые, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В ходе правительственного часа в Совете Федерации министру задали вопрос о том, что делает Минпросвещения, чтобы избежать вовлечения детей в различные несанкционированные акции. Кравцов ответил, что здесь нет одного решения, это комплексная работа: "Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ".

Необходимо развивать школьное самоуправление, в рамках которого дети могут общаться и обсуждать разные вопросы с учителями и классными руководителями. Также важным моментом является работа с цифровой средой, "потому что понятно, откуда это идет, там должен быть интересный контент".

По мнению Кравцова, усиление воспитательной работы в школах, диалог со школьниками и родителями, развитие школьного самоуправления и введение должности советника директора по воспитательной работе позволит избежать вовлечения детей в протесты, передает "Интерфакс".

23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста, в некоторых из них принимали участие подростки. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, на акциях было задержано около 300 несовершеннолетних.