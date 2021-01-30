Норвегия продлила ограничения до середины февраля

Ограничительные меры в Норвегии будут действовать до середины февраля, хотя в ряде регионов такие меры ослабят.

Результат на национальном уровне виден, прирост числа заражений снижается, но правительство не может рисковать, поэтому меры по борьбе с пандемией продлеваются, заявил министр здравоохранения Бент Хёйе. С 31 января ужесточатся требования к въезжающим в страну. Ранее было достаточно сертификата о вакцинации, но в связи с большим количеством подделок тест могут не проходить только те, чей сертификат выдан в Норвегии.

Однако в некоторых коммунах на юго-востоке, включая Осло и Нордре Фолло, с 3 февраля разрешаются спортивные и досуговые мероприятия для детей и молодежи до 20 лет, сообщает кабмин.