Немецкий министр выступил за диалог между Евросоюзом и Россией

Министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот выступил за налаживание диалога между Россией и Евросоюзом. В статье для издания Spiegel, Рот пишет, что не стоит пытаться отгораживаться от России, несмотря на все различия. Причем именно различия должны стать причиной для налаживания диалога, а не поводом для "возведения стены молчания".

По мнению политика, Евросоюз также стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой. Это поможет разрешению конфликтов на Украине, в Белоруссии, Сирии, Ливии. Будет способствовать диалог по международному контролю над вооружениями. При этом, чем сложнее отношения с Россией, тем более ясную риторику должен использовать Евросоюз, подчеркивает Рот.