Из Киева в Мьянму пытались переслать деталь от МиГ-29

Украинская таможня перехватила посылку, в которой находилась деталь от истребителя МиГ-29. Эксперты определили, что это АРМ-150М – автономная рулевая машина, которая используется в системе управления боевого самолета: отвечает за тангаж, то есть направление машины вниз или вверх.

<!--cke_bookmark_109S--><!--cke_bookmark_109E-->

Таможенники уточняют, что посылка направлялась в Мьянму. Согласно законодательству Украины, отправлять подобные предметы запрещено. АРМ-150М изъят, добавили в службе.

Напомним, 1 февраля вооруженные силы объявили в Мьянме чрезвычайное положение. Президент страны Вин Мьин взят под стражу. Пресс-секретарь правящей партии заявил, что в Мьянме происходит военный переворот.

Напомним, в 2017 году две гражданки Украины пытались вывезти из страны блок стволов от артиллерийской установки АК-630. Контрабандистки успешно миновали украинскую таможню и были задержаны только польскими пограничниками.