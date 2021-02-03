В Амстердаме перенесут "квартал красных фонарей"

Власти Амстердама приняли решение о закрытии "квартала красных фонарей" в центре города. Таким образом хотят "перезагрузить" туристический имидж столицы Нидерландов.

Как сообщает The Guardian, специальный "эротический центр" построят на окраине города. Местонахождение его еще предстоит определить.

Мэр Амстердама Фемке Халсема стала инициатором закрытия "квартала красных фонарей". Ее предложение поддержала широкая группа политических партий. Государственный деятель считает, что окна борделей должны быть закрыты, поскольку женщины стали достопримечательностью, привлекая к себе не только внимание, но и оскорбления.

Ранее сообщалось, что туристы, приезжающие в Амстердам, не смогут покупать легкие наркотики.