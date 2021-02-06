Дело Навального: прокурору Фроловой предоставили госзащиту

Прокурору Екатерине Фроловой, поддерживающей обвинение по возбужденному против Алексея Навального делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, предоставлена госзащита и личная охрана. На судебные заседания по делам Навального 2 и 5 февраля гособвинитель являлась в сопровождении двух мужчин в штатском.

О предоставлении Фроловой госзащиты сообщили источники РИА Новости и "Интерфакса", знакомые с ситуацией. Причины решения источники не уточнили.

На заседании Симоновского суда Москвы в Мосгорсуде 2 февраля рассматривался вопрос об отмене условного осуждения Навального по делу "Ив Роше", а на заседании мирового суда 5 февраля – уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Фролова работает в уголовно-судебном управлении прокуратуры Москвы. Сообщается, что ранее она занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу столицы.

Прошлым летом блогер в комментариях оскорбил ветерана Игната Артеменко за то, что тот в видеоролике поддержал изменения в Конституцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии. В январе блогер вернулся в Россию и был задержан.

Навальному инкриминируется клевета, и ранее соответствующая статья УК РФ не предполагала наказания в виде лишения свободы. Однако в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в Интернете, и теперь подобное нарушение грозит двухлетним сроком. 93-летний потерпевший в судебном процессе по делу о клевете участвует по видеосвязи.