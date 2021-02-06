Россия к лету может привить от ковида всех желающих

В России все желающие привиться от коронавируса могут быть вакцинированы до июня, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1"​​​. И Россия станет единственной страной в мире, уложившаяся в такие сроки, потому что в США и Европе прививать будут до сентября-октября. Соотечественники оказались в привилегированном положении, подчеркнул Дмитриев.

Он отметил, что критики российской вакцины, изначально в ней сомневающиеся, сами начали прививаться, и это лучшие извинения для ее создателей. К тому же борьба за продвижение на зарубежные рынки выиграна: несмотря неприязнь к российским продуктам, Россия смогла пробиться в 40 стран, подчеркнул глава РФПИ. А публикация в научном журнале Lancet стала "шахом и матом", которая поможет продвижению на глобальный рынок не только Спутника, но и других российских препаратов.